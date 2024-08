‘Debby’ se transforma en huracán categoría 1 y amenaza a Florida

Debby pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 en su camino hacia Florida a 19 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami detalló que la noche de este domingo el fenómeno alcanzó vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora; ubicándose a unos 161 kilómetros al oeste-suroeste de Tampa, Florida.

11 pm EDT: #Debby becomes a hurricane as it nears landfall in Florida. Debby expected to be a major flood event for the southeast U.S. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/g2Et30zWXN