Hay delincuencia masiva en México: Trump

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Una vez más Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha hablado sobre la delincuencia que se vive en México y lo ha considerado como un tema masivo del cual las autoridades mexicanas hacen muy poco por acabar.

También te puede interesar: Confirma Trump que pagó para silenciar a Stormy Daniels

De acuerdo con el portal Expansión, "Nuestra frontera sur está bajo asedio. El congreso debe actuar ahora para cambiar nuestras leyes débiles e ineficaces de inmigración. Debe construir un muro. ¡México, que tiene un problema de delincuencia masivo, está haciendo poco para ayudar!", tuiteó el presidente estadounidense.

El tuit de Trump viene un día después de que la organización Open Society indicara que México necesita urgentemente de un mecanismo internacional con autoridad para investigar y perseguir crímenes atroces y actos de corrupción relacionados con ellos,

En el reporte "Corrupción que mata", el programa Justice Initiative de la organización presidida por el magnate estadounidense George Soros, señala que en 2017 México vivió su año más violento en dos décadas, con 25,339 asesinatos, según cifras oficiales.

"La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo", indica el estudio.

Al principio de abril, Trump se lanzó contra México por permitir el avance del Viacrucis migrante, una caravana de más de 1,000 inmigrantes centroamericanos que buscaba visibilizar las dificultades que enfrentan durante su camino hacia Estados Unidos. El 4 de abril. Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur.

Our Southern Border is under siege. Congress must act now to change our weak and ineffective immigration laws. Must build a Wall. Mexico, which has a massive crime problem, is doing little to help!