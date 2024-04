Delicias culinarias de Disney en Florida reciben estrella Michelin

Disney tuvo el ‘delicioso’ honor de recibir su primera estrella Michelin, gracias a las delicias culinarias que deleitan a todos los huéspedes nacionales y extranjeros de su Resort & Spa en Florida.

Por si no lo sabes, las estrellas Michelin reconocen a lo más destacado de la cocina que merece una parada obligada en el itinerario de los viajeros.

Es por eso que el prestigioso restaurante Victoria & Albert's, ubicado en el hotel Disney's Grand Floridian Resort & Spa, en Walt Disney World Resort, Florida, recibió tan aclamada estrella.

Es la primera vez que Disney recibe este reconocimiento y el sitio se convierte así en uno de los menos de 200 restaurantes en los Estados Unidos en obtener tal distinción.

