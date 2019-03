Demócratas inician investigación contra Trump por abuso de poder

Agencias

Estados Unidos.- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inicio una investigación contra Donald Trump, que abarcará sus negocios, su campaña, equipo de transición, su familia y sus allegados y socios de negocios, en conexión con posibles casos de abuso de poder, corrupción y conflicto de intereses.

De acuerdo con AP, hasta 81 personas y organizaciones recibieron notificaciones para que entreguen documentos al Congreso. Entre estos se encuentran su director financiero Allen Weisselberg; sus hijos Donald Jr. y Erik, su yerno Jared Kushner; sus antiguos directores de campaña Paul Manafort, Corey Lewandowski y Steve Bannon, este último también parte de su equipo de transición.

BREAKING: @HouseJudiciary has sent document requests to the following people and entities related to its investigation into the alleged obstruction of justice, public corruption, and abuses of power by President Trump, his associates, and members of his administration. pic.twitter.com/iizBIqTNwf