Derrame químico en planta de Pemex en Texas deja dos muertos y 35 heridos

Un derrame químico en una planta industrial de Pemex en Deer Park, Texas, ha dejado un saldo trágico de dos personas fallecidas y al menos 35 heridos, según informaron las autoridades locales este jueves.

La fuga de sulfuro de hidrógeno ocurrió en una refinería propiedad de la petrolera mexicana, provocando una alerta de emergencia en las comunidades cercanas.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, confirmó que el incidente sucedió mientras los trabajadores realizaban labores de mantenimiento en una brida, lo que desencadenó la fuga del peligroso gas.

Citizen Advisory: The City of Deer Park is aware of an incident at PEMEX Deer Park. At this time, the incident has been contained within the PEMEX facility.



There is no threat to the community. pic.twitter.com/OM7cQdLS70