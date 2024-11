Desafío a EU: China desarrolla reactor nuclear para sus portaaviones.

China ha desarrollado un prototipo de reactor nuclear terrestre destinado a un gran buque de superficie, lo que representa la evidencia más clara hasta ahora de que el país está avanzando hacia la producción de su primer portaaviones nuclear, según un nuevo análisis de imágenes satelitales y documentos del gobierno chino, proporcionados a The Associated Press.

Durante años han circulado rumores sobre los planes de China de construir un portaaviones nuclear, pero la investigación del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, con sede en California, es la primera en confirmar que se trabaja en un sistema de propulsión nuclear para un buque de guerra de gran tamaño.

La importancia de que China busque portaaviones nucleares radica en que su armada ya es la más grande del mundo en número de embarcaciones y ha estado modernizándose rápidamente.

La incorporación de portaaviones nucleares a su flota sería un gran paso hacia la consolidación de su capacidad de operación a nivel global, lo que desafiaría la hegemonía de Estados Unidos.

Aunque los portaaviones nucleares requieren más tiempo para construirse que los convencionales, su ventaja radica en que pueden permanecer en el mar por periodos prolongados sin necesidad de reabastecimiento, ofreciendo más espacio para combustible y armas, y produciendo más energía para sistemas avanzados.

Actualmente, solo Estados Unidos y Francia poseen portaaviones nucleares, siendo los estadounidenses 11 en total, lo que permite mantener grupos de ataque desplegados en todo el mundo, incluso en el Indo-Pacífico.

Sin embargo, el Pentágono ha expresado una creciente preocupación por la rápida modernización de la flota china y la construcción de nuevos portaaviones.

China ya cuenta con tres portaaviones, incluyendo el nuevo Tipo 003 Fujian, el primero diseñado y construido completamente en el país. Aunque ha anunciado la construcción de un cuarto portaaviones, no se ha confirmado si será nuclear o convencional.

La modernización de su flota está alineada con el énfasis de China en aumentar su presencia marítima y la necesidad de operar a mayores distancias de su territorio.

Investigadores del Instituto Middlebury concluyeron que China ha desarrollado un prototipo de reactor nuclear basado en imágenes satelitales, licitaciones de proyectos, archivos de personal y estudios de impacto ambiental.

In a historic first, China's aircraft carriers, Liaoning and Shandong, conducted a dual carrier formation exercise in the South China Sea!



The activity is based on actual combat scenarios.



Watch some of the highlights from this exciting mission! pic.twitter.com/iI9iv94vnW