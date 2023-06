Desaparece submarino de turistas que exploraban los restos del Titanic

Un submarino utilizado para llevar turistas a explorar los restos del Titanic ha desaparecido en el océano Atlántico, lo que ha dado lugar a una intensa misión de búsqueda y rescate de urgencia.

Según la información del medio de noticias BBC, los guardacostas de Boston han iniciado una operación de búsqueda del sumergible, en la que se estima que viajaban cinco personas.

La empresa responsable de estas expediciones, Oceangate, ha confirmado recientemente la desaparición de uno de sus sumergibles y su tripulación. En un comunicado, OceanGate Expeditions declaró que están haciendo todo lo posible para localizar y traer de vuelta a la tripulación, y que su principal preocupación son los miembros de la tripulación del submarino y sus familias.

La compañía ha recibido amplia asistencia de varias agencias gubernamentales y otras empresas en el esfuerzo por restablecer el contacto con el sumergible perdido. Oceangate es la única empresa que cuenta con un submarino, llamado "Titan", capaz de alcanzar el fondo del océano para explorar de cerca los restos del Titanic.

Según la información proporcionada por Oceangate en su página web, han llevado a cabo con éxito dos expediciones anteriores en 2021 y 2022.

Estas expediciones están dirigidas a exploradores cualificados que tienen la oportunidad de unirse a la misión de 10 días, en la que se realizan cinco etapas, incluyendo ocho días en el mar. Sin embargo, este tipo de viajes de "científicos ciudadanos" tiene un costo de 125 mil dólares por persona, como detalla el periódico 'The Guardian'.

La labor de OceanGate Expeditions va más allá de ser un simple viaje turístico. La empresa lleva a cabo un exhaustivo estudio científico y tecnológico de los restos del naufragio del Titanic.

Entre los objetivos de la expedición se encuentran complementar la investigación previa, capturar datos e imágenes para el estudio científico continuado del lugar, documentar el estado de los restos mediante fotografías y vídeos de alta definición, y estudiar la flora y fauna que habita en el área, comparándola con datos de expediciones anteriores para evaluar los cambios en el hábitat y el patrimonio marítimo.

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success - thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD