Desastre en Bolivia: Ciudad amazónica enfrenta histórica inundación

Las devastadoras inundaciones en Bolivia han cobrado la vida de al menos 40 personas en todo el país. La emergencia se intensificó con el desbordamiento de un río en una ciudad amazónica, cercana a la frontera con Brasil, obligando a la evacuación de más de 570 familias.

Ante esta situación crítica, las autoridades locales están considerando declarar el estado de desastre para poder acceder a recursos y asistencia humanitaria urgentemente necesarios.

Ante la Declaratoria de Alerta Roja por la crecida del río Acre, para cuidar la vida de nuestras hermanas y hermanos del barrio de Mapajo y de los sectores afectados de la ciudad de Cobija, instruimos el despliegue de un contingente del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos… pic.twitter.com/iEu0PkZPWZ — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) February 24, 2024

“Estamos alojados en un coliseo, la situación es muy precaria. Vivimos con las mascotas, ya somos más de 157 personas aquí y ya no entra nadie más", dijo el miércoles a The Associated Press la profesora Carolina Araujo, de 57 años, que el domingo tuvo dejar su casa en la ciudad de Cobija, en el norte boliviano, tras desbordarse el río Acre y dejar decenas de viviendas bajo el agua.

SOS Acre



Os níveis dos rios das bacias acreanas não param de subir. Dia após dia cresce o número de comunidades afetadas. Na imagem, a cidade de Brasileia, na fronteira com a Bolívia, tomada pelo rio Acre. Enchentes severas e constantes passaram a ser comuns na região pic.twitter.com/YQBbUr6Hp7 — Varadouro (@ovaradouro) February 25, 2024

El aumento del caudal llegó a 16 metros el día anterior, superando registros históricos de 2015.

Araujo y su familia viven en un albergue de los 14 que habilitó la alcaldía de la pequeña ciudad amazónica, capital de la región de Pando, a más de 600 kilómetros de La Paz.

El río Acre, límite de Bolivia y Brasil en el departamento de Pando, creció en 14.50 metros y se acerca al Puente de la Amistad. El desborde del río inundó barrios de Cobija, la capital. Decenas de familias fueron evacuadas. (Imágenes de BoliviaTv) @teleSURtv @ConexiontlSUR pic.twitter.com/o1wsFkZx37 — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) February 26, 2024

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucia Reis, informó a la AP que ante el desbordamiento del río, que inició el fin de semana, han evacuado a 570 familias de los barrios que podrían ser afectados y se planteó la declaratoria de desastre en la zona.

“Estas inundaciones han salido de todo registro, han llegado a barrios que no esperábamos… Nos obliga a analizar una declaración de desastre porque necesitamos una mayor ayuda”.

Estamos atentos a la crecida del Río Acre y a cualquier emergencia que se pueda presentar en nuestro Municipio.



Tenemos constante coordinación con Defensa Civil para dar respuesta inmediata a cualquier posible emergencia. pic.twitter.com/HhhrFdHuas — Ana Lucia Reis (@AnaLuciaReisBol) February 22, 2024

Las aguas del río Acre han cubierto casi la mitad del puente de la Amistad, que comunica Bolivia con Brasil. De acuerdo con imágenes aéreas, solo se ven los techos de las casas cercanas al puente, tanto en el lado brasileño como en el boliviano.

“Solo se ve el techo, ya estoy pensado buscar otro lugar donde vivir”, agregó Araujo.

Varias familias usan lanchas para moverse por las calles, pero otras lo hacen a pie con el fin de rescatar sus objetos de valor de sus casas bajo el agua.

#Pando | La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, dijo que más de 500 familias tuvieron que dejar sus casas por el aumento del río Acre. Emitieron una alerta roja por la creciente amenaza.



Fotos: APG, TVU Pando y El progreso de Pando. pic.twitter.com/eCkNTlvVVu — Asuntos Centrales (@AsuntoCentral) February 26, 2024

Bernardina Veyuma, una vendedora de comida de 62 años, contó que a ella le costó encontrar un albergue porque la mayoría están llenos.

“Yo ruego al Señor que, de una vez, baje el agua”, reclamó la mujer, quien asegura que la situación se le complicó, porque al no tener dónde cocinar tampoco puede salir a vender comida.

La inundación actual supera el récord registrado el año 2015, alcanzando este año un nivel crítico de 15.83 metros.



La urgencia de medidas inmediatas para mitigar los efectos y evaluar los daños destaca la necesidad de abordar el cambio climático y sus impactos crecientes. pic.twitter.com/xTv6fTbFAh — Ana Lucia Reis (@AnaLuciaReisBol) February 27, 2024

Según el viceministerio de Defensa Civil, desde noviembre se registraron 40 fallecidos, más de 15.000 familias afectadas a nivel nacional, decenas de evacuados y pérdida de infraestructura y cultivos debido a los estragos que dejaron las intensas lluvias.

La ciudad brasileña de Brasiléia, sur de Acre y en la divisa con Bolivia, vive su 2da peor inundación de la historia. Más de 3 mil personas tuvieron que dejar sus casas. Esta mañana el Río Acre marcó en esta ciudad 14,88 metros, más de 3 metros por sobre la cuota de transbordo.… pic.twitter.com/deUeiGXBVK — André Vieira (@AndreteleSUR) February 27, 2024

En diferentes municipios de las nueve regiones bolivianas, hay afectación por el exceso de precipitaciones en febrero que superaron los registros normales de varias décadas, tras dos meses de una dura sequía.

Se prevé que las lluvias continúen hasta mediados de marzo. En una semana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) ha emitido dos alertas rojas por el riesgo de desbordamiento inminente de ríos en las regiones de La Paz, Pando y Cochabamba.

Con información de AP.