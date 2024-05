Desastre en India: incendio en parque de atracciones deja 27 muertos

Un gran incendio se desató el sábado en un parque de diversiones en el estado de Gujarat, en el oeste de India, provocando la muerte de al menos 27 personas, incluidos varios niños, según informaron fuentes policiales y medios locales.

El siniestro ocurrió en el parque de la ciudad de Rajkot, en Gujarat. El comisionado de policía, Raju Bhargava, confirmó que el fuego ha sido controlado y que las operaciones de rescate continúan.

El policía Vinayak Patel dijo que fue difícil identificar los cadáveres.

La policía informó que había detenido al dueño y al administrador del parque para interrogarlos al tiempo que iniciaba una investigación del caso.

“Hasta ahora, hemos confirmado la muerte de 27 personas en el incendio”, dijo Patel, de acuerdo con la agencia noticiosa Press Trust of India, y añadió que entre los muertos hay cuatro niños de menos de 12 años.

The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. The death toll is likely to increase. All visual credit: ALPHA NEWS, RAJKOT pic.twitter.com/kXEAgDe8Dw

El parque suele estar repleto de familias con niños que disfrutan las vacaciones escolares de verano durante el fin de semana.

En un video se muestra a los bomberos retirando los escombros alrededor de las estructuras con techos de hojalata que, según los medios, se usaban para jugar a los bolos, manejar go-karts y alojar atracciones con trampolines.

El parque de atracciones era propiedad privada de Yuvraj Singh Solanki. Bhargava anunció que la policía presentará un caso de negligencia en su contra.

El primer ministro Narendra Modi escribió en X que estaba “extremadamente angustiado por el incendio... en Rajkot. Mis pensamientos están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Oraciones por los heridos.”

Extremely distressed by the fire mishap in Rajkot. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. Prayers for the injured. The local administration is working to provide all possible assistance to those affected.