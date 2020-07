Irónico: Desborda el Covid-19 a Houston, la capital médica de EEUU

Ciudad de México.- Houston, la ciudad modelo en infraestructura y calidad hospitalaria enfrenta, paradójicamente, una crisis sanitaria con cientos de casos positivos de Covid-19 todos los días, la mitad de ellos hispanos.

Un desconfinamiento apresurado, la falta de medidas preventivas de la población y desencuentros entre las autoridades estatales y locales, han contribuido a la actual saturación de las áreas de cuidados intensivos en esta ciudad, sede del Texas Medical Center (TMC) que está integrado por 42 instituciones de salud.

Tras el primer brote, Texas comenzó con su reapertura el 1 de mayo con la oposición del Alcalde demócrata Sylvester Turner, quien además pugnaba por mantener la obligatoriedad del uso del cubrebocas, decisión que revocó el Gobernador republicano Greg Abbott.

"Hoy Houston se está volviendo lo que Nueva York fue hace dos meses", resume Joseph Varon, Jefe de Cuidados Críticos del United Memorial Medical Center (UMMC).

Cuenta que se la pasó pidiéndole a la comunidad que el Día de las Madres no fueran a visitarlas. "Pero no me hicieron caso y dos semanas después mi hospital estaba lleno de mamás y abuelitas".

Lo mismo pasó después del fin de semana del Memorial Day (23 al 25 de mayo), de las protestas masivas a principios de junio por el asesinato de George Floyd --quien vivió la mayor parte de su vida en Houston-- y de los festejos del 4 de julio, explica.

"El exceso de confianza por parte de las autoridades y la ciudadanía tiene a la capital de la salud enfrentando una crisis sanitaria grave que en abril parecía evitable", considera por su parte Rodrigo Montes de Oca, investigador del Centro para EEUU y México del Baker Institute en la Universidad de Rice.

Actualmente, el TMC tiene mil 330 camas de terapia intensiva ocupadas, por lo que habilitaron otras 373 y, de ser necesario, agregarían 504 más.