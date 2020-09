EEUU prohíbe a sus ciudadanos descansar en hoteles de Cuba

Florida.- Los estadounidenses que viajen a Cuba no podrán alojarse en hoteles ni regresar a su casa con cigarros o ron de regalo, de acuerdo con una serie de nuevas sanciones anunciadas el miércoles por el presidente Donald Trump que buscan asfixiar económicamente al gobierno de la isla.

Las medidas restringen el alojamiento en más de 400 propiedades que Trump considera que generan ingresos al gobierno cubano, prohíben la importación de tabaco y bebidas alcohólicas cubanas y limitan la organización y participación en encuentros profesionales o conferencias en Cuba, como así también competiciones deportivas y exhibiciones.

El anuncio se realizó en momentos que Trump busca asegurarse el voto de la comunidad cubano-estadounidense de Florida, un estado que podría terminar decidiendo los comicios presidenciales de noviembre. Trump ha dicho también que considera a la jueza federal cubano-estadounidense Barbara Lagoa entre sus posibles nominadas a ocupar el cargo en la Corte Suprema de Justicia que quedó vacante tras el fallecimiento de la magistrada Ruth Bader.

Las nuevas sanciones fueron reveladas por el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el propio Trump en la Casa Blanca mientras estaba reunido con una veintena de veteranos de la fallida invasión a Bahía de Cochinos en 1961.

“El régimen cubano ha estado redireccionando ingresos de viajes estadounidenses autorizados para su propio beneficio, con frecuencia a expensas del pueblo cubano”, expresó el secretario Steven Mnuchin al revelar las medidas.

Las sanciones muestran que Estados Unidos tiene un “compromiso inquebrantable con una Cuba libre”, aseguró Trump, por su parte, frente a los veteranos.

Las autoridades de la isla no efectuaron comentarios de manera inmediata.

Se trata de las más recientes en una serie de sanciones que ha implementado el gobierno estadounidense desde que Trump llegó al poder bajo la promesa de endurecer el embargo económico y dar marcha atrás con la política de flexibilización de relaciones con la isla que inició su antecesor, el demócrata Barack Obama.

La comunidad cubano-estadounidense es considerada crucial en las elecciones y los anuncios de Trump apuntan a satisfacer a un sector de exiliados anticastristas que ha votado tradicionalmente por los republicanos. Una derrota en Florida podría complicar sus aspiraciones de alcanzar un segundo mandato en los comicios del 3 de noviembre.

We thank God for the blessings we share as citizens of the Greatest Country on earth – and we hope, pray, and work for the day when the people of Cuba can finally reclaim their glorious destiny! pic.twitter.com/GM5KA6DTZW