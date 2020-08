Se descarrilla un tren en Escocia en medio de fuertes lluvias

Londres.- Un tren de pasajeros se descarriló el miércoles en medio de lluvias fuertes en el noreste de Escocia, dejando por lo menos tres muertos y seis heridos, informó la Policía de Transporte británica. Uno de los fallecidos era el conductor del tren.

La primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon calificó el hecho “de gran magnitud” y anunció que convocaría a una reunión de emergencia de los cuerpos de rescate.

Numerosos vehículos de la policía y los bomberos, así como ambulancias, se congregaron en el lugar.

“Estamos esperando tener una idea más clara” sobre lo sucedido, dijo a la BBC el ministro de transporte Grant Shapps.

La Policía de Transporte informó que sus agentes fueron convocados a las 9:43 a.m. (0843GMT) a la ferrovía cerca de Stonehaven, a unos 160 kilómetros (100 millas) al noreste de Edimburgo.

El legislador local Andrew Bowie declaró que “la situación fue sumamente grave esta mañana”.

Agregó que el río Carron, que surca por la ciudad, se había desbordado, pero que no se ha confirmado si las inundaciones tuvieron que ver con el descarrilamiento.

“No creo que sea productivo hacer conjeturas en estos momentos. Obviamente desconocemos las causas del descarrilamiento, pero obviamente hemos tenido un clima adverso aquí”, señaló.

Stonehaven está en la ruta ferroviaria que vincula a Aberdeen con Edinburgh y Glasgow. La zona montañosa fue escenario de aguaceros torrenciales e inundaciones durante la noche.

Son inusuales los accidentes ferroviarios en Gran Bretaña. El último de consideración fue en 2007.

El director del sistema ferroviario nacional interrumpió sus vacaciones y viajaba de regreso a Gran Bretaña.

El primer ministro Boris Johnson tuiteó: “Me entristeció enterarme del grave incidente en Aberdeenshire y acompañó en mis pensamientos a todos los afectados. Mi agradecimiento a los servicios de rescate que acudieron al lugar”.

