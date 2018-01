El desierto del Sahara se cubre de nieve (fotos)

Agencia

ÁFRICA.- La ola polar que ha afectado en los últimos días a buena parte de Estados Unidos y a España llegó al norte de África, donde el desierto del Sahara trocó sus habituales tonos rojizos y marrones por el blanco de la nieve.

De acuerdo con información del portal de noticias RT, el fenómeno se registró en el poblado de Aïn Séfra, conocido como 'la puerta del desierto', en el noroeste de Argelia. En este distrito, ubicado a 1.080 metros sobre el nivel del mar, la nieve llegó a alcanzar los 40 centímetros de espesor, reseñó el diario Express.

"Realmente, nos sorprendimos cuando nos despertamos y vimos nieve de nuevo", contó el fotógrafo Karim Bouchetata.

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA's Terra satellite.



Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ⵯⴰⵍⵉⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵛ, Amayas Mazigh, حسام مسعودي pic.twitter.com/ojwupLG8eq