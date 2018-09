Histórico fallo en la India: despenalizan homosexualidad

Agencia

NUEVA DELHI.- La Corte de India eliminó la prohibición de la homosexualidad, una ley que data de la era colonial. La despenalización tuvo lugar en un juicio histórico que motivó celebraciones en todo el país y otros lugares del sur de Asia, donde los activistas esperan impulsar una reforma similar.

De acuerdo a Milenio, la homosexualidad es considerada un tabú por gran parte de la población en India, un país socialmente conservador, y en países vecinos como Bangladesh, Sri Lanka y Pakistán.

En 2013 la homosexualidad fue restablecida como un delito, con una pena de hasta 10 años de prisión, luego de cuatro años de estar despenalizado.

La decisión de los cinco jueces del Tribunal Supremo de India fue unánime para anular la prohibición. Sin embargo, el fallo podría enfrentar un desafío legal por parte de grupos que dicen que las relaciones entre personas del mismo sexo erosionan los valores tradicionales.

"No se puede decir que ninguna relación sexual consensuada entre dos adultos que consienten (homosexuales, heterosexuales o lesbianas) sea inconstitucional", dijo el presidente del Tribunal Supremo de India, Dipak Misra, mientras leía el juicio.

Los partidarios de la campaña para eliminar la prohibición se reunieron alrededor de la corte antes del veredicto y aplaudieron la decisión, con abrazos y agitando banderas del arcoíris.

Algunos manifestantes se mostraron visiblemente emocionados, mientras que otros ondeaban pancartas con lemas como "Gay and Proud" ("Gay y orgulloso") y "I am who I am" ("Soy lo que soy"). También repartieron dulces durante la celebración.

"Estoy muy emocionado, no tengo palabras", dijo Debottam Saha, uno de los peticionarios en el caso.

Los activistas esperan que tras levantar la prohibición, se defienda el derecho a la igualdad, aunque muchos reconocen que la discriminación podría persistir.