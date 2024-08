Despiden a niña víctima de ataque en Inglaterra con llamado a la concordia

La comunidad de Southport, Inglaterra, se congregó para rendir homenaje a Alice da Silva Aguiar, una niña de 9 años que perdió la vida en un trágico ataque mientras participaba en una clase de baile inspirada en la música de Taylor Swift.

🇬🇧 The memorial service for Alice Da Silva Aguiar, a 9-year-old British-Portuguese girl, was held today at St. Patrick's Catholic Church.



She was one of the three schoolgirls tragically killed in the Southport knife attack, which sparked the riots across the UK.



The solemn… pic.twitter.com/RYRAoGGiW1