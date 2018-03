Se desploma un puente peatonal en Florida

Agencia

FLORIDA, Estados Unidos.- Varias personas muertas y algunas heridas reportan las autoridades tras el colapso del puente peatonal que unía a la Universidad Internacional de la Florida con la ciudad de Sweetwater.

