Mujer casi es 'expulsada' por ventana de avión en vuelo

Agencias

FILADELFIA, EU.- Un avión de la aerolínea Southwest Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia luego de que una mujer por poco saliera ‘disparada’ al exterior en pleno vuelo. La nave despresurizó debido a que un trozo de motor rompió una de las ventanas.

También te puede interesar: Le preguntó: ¿Quieres ser famosa? y la mató durante una transmisión

De acuerdo con el portal RT Noticias, Todd Baur, el padre de un pasajero comentó a la cadena que una pasajera resultó parcialmente expulsada del avión cuando la ventana implosionó.

"Una mujer fue parcialmente arrastrada hacia el exterior del avión y luego fue empujada hacia adentro por otros pasajeros", explicó el hombre en una entrevista telefónica con NBC10.

De acuerdo con el medio, la mujer que sufrió el percance en el vuelo fue retirada del avión y trasladada a un hospital de Filadelfia.

FOX 29 reportó, citando sus fuentes, que al menos un pasajero estaba en estado crítico, con traumatismo craneoencefálico, y que otras nueve personas resultaron heridas en el incidente.

El Boeing 737-700 con destino a Dallas realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia luego de despegar del Aeropuerto LaGuardia en la ciudad de Nueva York.

According to a passenger on the plane, there was an explosion in the left engine and shortly after, a window in the 17th row was blown out. CBS News has not independently verified the cause of the emergency landing https://t.co/m3lth9FFRU pic.twitter.com/9nQDGIImuH — CBS News (@CBSNews) 17 de abril de 2018

Los pasajeros compartieron en las redes sociales fotos de uno de los motores gravemente dañado. La entrada aire del motor parece estar triturada, con metal doblado hacia afuera.

Se podía ver a bomberos afuera del avión en la pista del aeropuerto. Algunos pasajeros fueron llevados con muletas por los bomberos.

"We are in the process of transporting customers and crew into the terminal. The aircraft Boeing 737-700 has 143 customers and five crew members on board. We are in the process of gathering more information. Safety is always a top priority," Southwest Airlines says in a statement pic.twitter.com/jIaQ9mQyKi — CBS News (@CBSNews) 17 de abril de 2018

Un pasajero horrorizado publicó un video en vivo en su página de Facebook durante el incidente. Las imágenes muestran al hombre tratando de asegurar su máscara de oxígeno amarilla. "¡Algo está mal con nuestro avión! ¡Parece que estamos bajando! ¡Aterrizaje de emergencia!", escribió Marty Martínez.

Southwest Airlines ha confirmado que están "al tanto" del incidente y en el proceso de trasladar a los clientes y la tripulación a la terminal". "La seguridad es siempre nuestra principal prioridad en Southwest Airlines, y estamos trabajando diligentemente para apoyar a nuestros clientes y tripulación en este momento. Compartiremos las actualizaciones del vuelo a medida que se confirmen", ha anunciado la aerolínea a través de Twitter.