Destapan abuso y acoso contra mujeres en la Marina Real británica

Una investigación interna de la Marina Real británica ha revelado numerosos casos de abuso y acoso sufridos por mujeres en las fuerzas submarinas, perpetrados por compañeros varones, incluidos oficiales superiores.

Entre los incidentes documentados se encuentra, al menos, una denuncia de violación.

El informe, que fue parcialmente censurado, se hizo público tras las acusaciones de la exteniente Sophie Brook, quien describió haber sido víctima de una ‘campaña constante de acoso sexual’ durante su tiempo de servicio.

El jefe de la Marina Real, el almirante Ben Key, pidió disculpas personalmente a Brook y destacó su ‘valentía’ al denunciar los abusos.

BREAKING: A Royal Navy report confirms bullying and misogyny in the elite Submarine Service after whistleblower Sophie Brook came forward.



