Desvían vuelo comercial por extraño olor en los pasillos

CIUDAD DE MÉXICO.- Salir de viaje implica realizar muchas preparaciones, desde ahorrar dinero hasta hacer la maleta, buscar los vuelos y apartar el hotel.

De acuerdo con información del portal Excélsior, sin embargo, aunque pienses que tienes 'todo preparado' para tus vacaciones de ensueño y que nada podría salir mal, jamás retes al destino.

Hay algo de lo que no puedes hacerte cargo y eso es de las incidencias que ocurren en el avión. Hace unas semanas te contamos de un vuelo de Ámsterdam a Gran Canaria que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia por la peste de un pasajero.

Recientemente algo parecido volvió a ocurrir, esta vez en Estados Unidos, en un avión que se dirigía de Nueva York a Florida.

El vuelo tuvo que ser desviado a Carolina del Sur después de que varios pasajeros alertaran a la tripulación de un fuerte olor a 'calcetines sucios'.

De acuerdo con NBC New York, los afectados se quejaron de irritación en la garganta y dolor en el pecho por la peste que invadía los pasillos.

HAPPENING NOW- An odor that smelled like “dirty socks” made some passengers so sick after leaving LaGuardia, that their flight was diverted! We’re Live with details @NBCNewYork starting at 4am #nbc4ny pic.twitter.com/ARcuZTg0BP