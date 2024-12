Detención del CEO de Telegram crea más tensión entre Rusia y Europa

El arresto de Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, ha generado una ola de controversia internacional. El sábado por la tarde, Durov fue detenido en el Aeropuerto Paris-Le Bourget al llegar desde Azerbaiyán, según informaron las emisoras francesas LCI y TF1.

El empresario ruso-francés enfrenta graves acusaciones, incluyendo el presunto uso de su plataforma para actividades ilícitas como el lavado de dinero, narcotráfico y explotación sexual de menores.

La detención de Durov se produjo bajo la supervisión de la Oficina Nacional contra el Fraude, una entidad dependiente del Departamento de Aduanas de Francia. Al llegar al aeropuerto, fue informado de que se encontraba bajo custodia policial, un hecho que ha suscitado diversas reacciones tanto dentro como fuera de Francia.

