Detienen a 3 hombres conectados con el tiroteo en Kansas City

Tres hombres fueron acusados de varios cargos federales por tráfico y compraventa ilegal de armas en relación con el tiroteo durante el desfile de victoria de los Kansas Chiefs en la LVIII edición de la Super Bowl, que se saldó con una persona muerta.

La oficina del fiscal del distrito oeste del estado de Misuri, en Estados Unidos, detalló que una de las armas de fuego confiscadas se utilizó en el trágico incidente.

En concreto, Fedo Antonia Manning, de 22 años, ha sido acusado de 12 cargos, entre los que se incluye uno por participar en la venta de armas sin una licencia, diez por declaración falsa en un formulario federal y otro por conspirar para traficar con armas.

#BREAKING: US Attorney Teresa Moore charged 3 KC men with illegal firearms trafficking.



12 people brandished firearms and at least 6 fired. KCPD recovered several firearms, spent shell casings, and other items of evidentiary value from the scene. #ChiefsParade