Condenan a seis por abuso y asesinato de una niña; dos son policías

INDIA.- Un tribunal de la India condenó a seis personas por secuestrar, violar y asesinar a una niña de 8 años en enero del año pasado en el distrito de Kathua. Entre los acusados se encuentran una autoridad local y dos miembros de la Policía, que destruyeron evidencia crucial para impedir el desarrollo de las investigaciones, informan medios locales.

Aparentemente, la menor fue sedada, abusada sexualmente y posteriormente, golpeada hasta morir. Su cadáver fue encontrado una semana después de su desaparición. Una séptima persona acusada fue absuelta por falta de pruebas, mientras que los demás involucrados pueden enfrentar cadena perpetua e incluso pena de muerte.

El hecho provocó indignación a nivel nacional e internacional. Debido a la naturaleza altamente sensible del caso, más de 1.000 policías y personal de seguridad se desplegaron alrededor de la Corte donde se llevó a cabo el juicio. Además, la investigación implicó el interrogatorio de aproximadamente 100 testigos.

