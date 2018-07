Detienen a mujer iraní por subir video donde aparece bailando

Agencia

España.- Irándetuvo a una adolescente que subió a su Instagram videos en los que salía bailando y que atrajeron a miles de usuarios, llegando a conseguir decenas de miles de seguidores en esta red social.

La televisión estatal transmitió un video el viernes en el que Maedeh Hojabri, la joven de 18 años detenida, reconoció haber violado las normas morales, insistiendo en que esa no era su intención y que sólo estaba tratando de ganar seguidores. No está claro si su declaración fue hecha bajo coacción, informa el portal La Vanguardia.

Shabooneh, una web local de noticias, informaba que Hojabri y otras tres personas fueron detenidas por cargos similares en las últimas semanas, antes de ser dejadas en libertad bajo fianza.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers.#مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3