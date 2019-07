Millonario abusó y traficó con niñas; durante años evadió a la justicia

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El multimillonario Jeffrey Epstein fue arrestado este fin de semana por trata de personas con fines de explotación sexual en los estados de Florida y Nueva York, durante 2002 y 2005, informaron medios locales.

De acuerdo a RT, se espera que el magnate comparezca en la corte federal de Manhattan, Nueva York (EE.UU.), el próximo lunes para enfrentar un cargo de tráfico sexual de decenas de menores y un cargo de conspiración para participar en el tráfico sexual de menores, que conllevan una sentencia máxima de 45 años.

De acuerdo al reporte, Epstein invitaba a las niñas con el pretexto de un masaje, les pagaba en efectivo y abusaba sexualmente de ellas. Además, varios empleados y asociados del multimillonario supuestamente reclutaban a las menores para Epstein. Algunas víctimas eventualmente también se convertían en reclutadoras, según la Policía.

