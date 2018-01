Meteorito pasa por la tierra y provoca un sismo

Agencia

DETROIT.- Una luz brillante y un estruendo en el cielo sobre Michigan se debieron a un meteorito, dijeron expertos el miércoles.

De acuerdo con el portal de noticias Excelsior, la Sociedad Estadounidense de Meteoritos dijo que recibió cientos de informes sobre una bola de fuego el martes por la noche desde Michigan y otros estados e incluso la provincia canadiense de Ontario.

Algunos vecinos de Michigan dijeron que sus viviendas se estremecieron.

El Servicio Geológico de EU (USGS por sus siglas en inglés) registró un sismo de magnitud 2 en Michigan.

Los informes indican que la roca espacial penetró profundamente en la atmósfera terrestre antes de desintegrarse.

Bill Cooke, de la Oficina Ambiental de Meteoroides de la NASA, dijo al diario Detroit News que fue "sin duda un meteoroide", algo raro de ver en Michigan.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx