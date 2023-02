Kosovo celebra 15 años de independencia con un mes de festejos a partir del viernes, si bien aún enfrenta serios desafíos con Serbia, país que se niega a reconocer la autonomía de su exprovincia.

Un desfile militar, ceremonias en monumentos a héroes nacionales y una sesión especial del Parlamento son algunos de los eventos de aniversario planeados en la capital, Pristina.

Happy Independence Day KOSOVA!

Governor Of The State Of Kansas, Laura Kelly, Declares February 17, 2023 as KOSOVO INDEPENDENCE DAY In The State Of Kansas!#KosovaIndependence2023 #Kansas #GovernorLauraKelly #Kosova #Albania #BobDole #AmbJeffHovenier @USAmbKosovo #AlbinKurti #KFOR pic.twitter.com/PTRUhGYC7u