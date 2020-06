El Día de la Independencia negra se celebra hoy más que nunca hoy en EEUU

Galveston, Texas.- Ciudades como Washington D.C., Nueva York o Detroit, entre muchas otras, acogen hoy celebraciones, que en algunos casos se alargarán durante toda una semana. ¿El motivo? Recordar el final de la liberación de los esclavos negros, que fue precisamente un 19 de junio en Galveston, Texas.

Este año, la celebración cobra un particular sentido, tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

El 19 de junio de 1865 el general unionista Gordon Granger entró a Galveston (Texas), una de las últimas regiones donde todavía se practicaba la esclavitud a pesar de su abolición en 1863, y anunció el fin de la Guerra Civil y la prohibición de llevar a cabo esta inhumana práctica.

Un año más tarde, los negros de Texas empezaron a celebrar ese día bajo el nombre de Juneteenth -un juego de palabra que enlaza el mes de junio y el final de 19 en inglés- con actos comunitarios como desfiles, oraciones multitudinarias, lecturas y actuaciones musicales.

Cuando los afroamericanos de Texas migraron por todo el país llevaron con ellos esta tradición y, con el tiempo, cada comunidad fue creando sus propias tradiciones, como vestir ropas muy elegantes, hacer una carne asada en familia o celebrar desfiles.

Desde entonces esta jornada es también conocida como Día de la Emancipación, Día de la Independencia Negra o el Día de la Independencia de Juneteenth, y celebrada en una gran mayoría de los estados de la unión norteamericana.

La celebración del Juneteenth ha cobrado mayor importancia cada año, especialmente este 2020 tras el asesinato de Geroge Floyd a manos de la policía de Minnesota. Solamente hay tres entidades que no lo consideran un feriado obligatorio.

Miles de personas han participado en cientos de marchas en todo el país que han tenido lugar para recordar esta fecha y exigir el fin del racismo.

