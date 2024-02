La Casa Real británica emitió un comunicado oficial este lunes anunciando que el rey Carlos III de Inglaterra fue diagnosticado con un tipo de cáncer.

Aunque no se especificó el tipo de cáncer, se reveló que fue descubierto durante el reciente tratamiento del monarca para el agrandamiento de la próstata.

En un esfuerzo por mantener a la población informada, Carlos III había compartido públicamente su tratamiento de próstata hace más de una semana, tras someterse a una operación en un hospital privado de Londres.

El comunicado de la Casa Real señala que durante ese procedimiento se identificó otra preocupación, lo que llevó a pruebas de diagnóstico adicionales y al posterior descubrimiento del cáncer.

El monarca de 75 años ha decidido posponer sus compromisos públicos mientras se somete a un programa de tratamientos regulares. Aunque no se han proporcionado detalles sobre el estadio del cáncer ni su pronóstico, se espera que otros miembros de la realeza asuman sus responsabilidades durante este período.

En el comunicado publicado en la red social oficial, The Royal Family, se expresó el agradecimiento del rey a su equipo médico por la rápida intervención, posible gracias al reciente procedimiento hospitalario.

A pesar de enfrentar este desafío de salud, el monarca sigue siendo positivo y está comprometido a continuar desempeñando sus funciones de Jefe de Estado durante el tratamiento.

Desde el principio, el Carlos III compartió su diagnóstico con el objetivo de evitar especulaciones y contribuir a la comprensión pública de aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer.

