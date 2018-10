Diputada encarcela a su propio hijo por agresión a un joven

Agencia

CHILE.- La diputada Ximena Ossandón del partido Renovación Nacional de Chile tuvo que tomar una difícil decisión y entregar a su propio hijo a la Policía, esto luego de que agrediera físicamente a otro joven, dejándolo internado en una clínica.

El hecho habría ocurrido a las 03.30 de la mañana en Vitacura donde, por razones que se investigan, el hijo de la diputada, junto a otros sujetos, participó de la agresión en contra del hombre de 18 años, quien debió ser trasladado hasta la Clínica Las Condes.

Al enterarse de lo ocurrido, la funcionaria acudió a la clínica donde se encontraba internada la víctima con "lesiones leves", y luego entregó a su hijo a las autoridades.

En entrevista para medios locales, la diputada comentó que pese a ser hijo de una diputada debe ser juzgado como cualquier persona.

Tras darse a conocer esta historia, decenas de chilenos mostraron su apoyo a la diputada, incluso el hermano de Ossandón publicó un mensaje donde muestra su apoyo tras la difícil decisión.

Muchos internautas también felicitaron a la parlamentaria por su "valiente" mensaje, más aun tratándose de una madre, porque "pudo haber hecho lo contrario: usar sus influencias y protegerlo y no lo hizo". "Ejemplar, eso también es amor", y "a veces educar duele", son algunos de los mensajes de apoyo.

Agradezco a todos los que me han apoyado hoy en la difícil circunstancia que me tocó vivir. Mi convicción es que actué de acuerdo a principios y lo hice pese al tremendo dolor que me genera como madre. La violencia no tiene justificación ni contexto. pic.twitter.com/03TjBv5Bn2