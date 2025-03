Director de "No Other Land", atacado por colonos y arrestado

El director palestino Hamdan Ballal, uno de los creadores del documental ganador del Oscar No Other Land, fue arrestado por el ejército israelí luego de que un grupo de colonos enmascarados atacara su casa en Susya, Cisjordania.

Según activistas judíos estadounidenses que presenciaron el ataque, alrededor de 15 colonos armados rodearon a Ballal, lanzaron piedras y destruyeron un tanque de agua cercano.

O cineasta palestino e codiretor do documentário vencedor do Oscar “No Other Land”, Hamdan Ballal (centro), foi sequestrado por “israel” após ataque de colonos judeus supremacistas no vilarejo de Susya, Cisjordânia Ocupada. Ele ficou ferido no ataque.



