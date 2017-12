¡El apagón! Disneyland se queda sin electricidad

Agencia

LOS ÁNGELES.- Un apagón afectó una docena de atracciones del parque de diversiones Disneylandia de California, que estaba repleto en una de las temporadas más ocupadas del año.

Los visitantes fueron desalojados de atracciones en las áreas de "Toontown" y "Fantasyland", que se quedaron sin luz, así como el popular monorriel que conecta el parque, informó la prensa local, informa el portal Milenio.

"Determinamos que el problema está en un transformador del Disneyland Resort y nuestro equipo actualmente está evaluando y trabajando para restaurar la energía", indicó un comunicado del parque citado por varios medios y que no precisa cuánto tiempo tomará reparar la falla.

El parque estaba casi a capacidad completa en una de las temporadas que más visitantes atrae en el año, el feriado navideño.

#Disneyland long lines as the park does not allow admission to anyone who is not re-entering the park due to power outage. @nbcbayarea https://t.co/60WxolgvIh pic.twitter.com/pwnF8y2RhD — John Zuchelli (@tvzuke) 27 de diciembre de 2017

Visitantes del parque han compartido en las redes sociales sus experiencias, como la de permanecer atrapados durante media hora en el paseo nocturno en barca la atracción 'It’s a small world'.

HAHA NO KIDDING! I have never seen Matterhorn with a 150 min line! Totally OK being blacked out right now! pic.twitter.com/cPwJB1b7Eq — Jill (@shieldmaiden) 27 de diciembre de 2017