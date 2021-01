Doctor muerte: “Asesinó” a ancianos para liberar camas de hospital

Ciudad de México.- Un doctor del norte de Italia fue acusado de administrar dosis letales de medicamentos a pacientes de la tercera edad con coronavirus para liberar camas de hospital durante la primera ola de la pandemia en marzo.

Newsweek mencionó que el médico Carlo Mosca, entonces jefe del departamento de emergencias del Hospital Montichiari en Brescia, fue arrestado esta semana bajo acusaciones de matar al menos a dos pacientes y alterar sus registros médicos.

Los fiscales alegaron que Mosca administró dosis letales de anestésicos y bloqueadores neuromusculares a pacientes mayores, lo que provocó la muerte de Natale Bassi, de 61 años, y Angelo Paletti, de 80 años.

Al ser exhumados, se determinó que tenían dosis de succinilcolina y propofol en su sistema, informó The Daily Beast.

Según Newsweek, se usan comúnmente cuando los pacientes se colocan en un ventilador, pero los investigadores descubrieron en los archivos médicos que ninguno fue intubado mientras estaban en el hospital.

Usarlos en pacientes no intubados les provoca asfixia, según los documentos judiciales.

Las autoridades también presentaron mensajes entre enfermeras. "¿Te pidió que administraras las drogas sin intubarlas?", escribió una. "No, estoy matando pacientes sólo porque él quiere liberar las camas. Esto es una locura", supuestamente dijo otra. Cuando rechazaron las órdenes, Mosca lo hizo.

Según The Daily Beast, los fiscales dicen que luego escribió diagnósticos terminales falsos en las historias clínicas para hacer que sus muertes parezcan más creíbles.

El juez de instrucción en el caso ha sugerido que Mosca fue "víctima de un estrés extremo que se originó por tener que enfrentar la creciente afluencia de casos de Covid", dijo The Daily Beast.

El médico se encuentra en arresto domiciliario antes de su primera audiencia este viernes.

En respuesta a las acusaciones, ha declarado que es "absolutamente inocente" y que no administró las drogas y "no puede entender por qué" se le acusa de hacerlo, recogió The Jerusalem Post.

