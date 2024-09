¡Donald Trump a salvo! Reportan disparos cerca de su club de golf en Florida

El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump está a salvo luego de que se reportaran disparos cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida, este domingo, según confirmaron su campaña y el Servicio Secreto.

El incidente ocurrió poco antes de las 2 p.m., y hasta el momento, no se ha confirmado si los disparos fueron dirigidos hacia Trump.

Mientras que el Servicio Secreto informó que están investigando los hechos y reiteraron que el expresidente "está bien". No se reportaron heridos en el incidente, de acuerdo con un vocero del departamento de policía del condado Palm Beach.

El suceso ocurre a solo dos meses después de que Trump fue herido de bala en un intento de asesinato durante un evento de campaña en Pensilvania. Desde entonces, se han incrementado las medidas de seguridad a su alrededor, incluyendo el uso de vidrio antibalas en eventos públicos y la instalación de barreras alrededor de la Trump Tower en Nueva York.

