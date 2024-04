'Casos de aborto los analizará cada estado', sugiere Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos y ahora candidato del Partido Republicano para las elecciones del próximo mes de noviembre, Donald Trump, ha defendido este lunes la teoría de que sea el gobierno de cada estado del país el que fije de forma individual las condiciones del derecho al aborto en cada territorio.

Aunque el expresidente no ha brindado más detalles sobre su postura política sobre el aborto, sí ha recalcado que defiende el derecho a la interrupción del embarazo en casos de violación o incesto, así como en aquellas situaciones en las que esté en riesgo la vida de la madre.

Donald Trump declares again he's proud of his role in overturning Roe.



He is the architect of this health care crisis and because of him, 1 in 3 women today live in states with bans. https://t.co/6TWT6vGpob