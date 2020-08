Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Emiratos Árabes e Israel

Washington.- En un tuit el jueves, Trump dijo que los Emiratos Árabes Unidos e Israel establecerán relaciones diplomáticas en un acuerdo para detener la anexión planificada de tierras ocupadas buscadas por los palestinos para su futuro estado.

Lo anterior significa que los Emiratos Árabes Unidos, que albergan las ciudades de Dubai y Abu Dhabi, se convertirían en el primer estado del Golfo Pérsico en tener vínculos con Israel.

Entre las naciones árabes, solo Egipto y Jordania tienen vínculos diplomáticos activos con Israel.

"¡Gran avance hoy! ¡Acuerdo de paz histórico entre nuestros dos grandes amigos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos!", celebró el presidente estadounidense en Twitter.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

En otro tuit compartió la Declaración conjunta de los Estados Unidos, el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd