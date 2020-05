Trump da 30 días a la OMS para replantear su combate a la pandemia

Daniel Lara Hernandez

Ciudad de México.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes -por medio de una carta dirigida a la OMS- que, si el organismo no reforma su narrativa de cara a la pandemia de COVID-19 en los próximos 30 días, retirará los fondos estadounidenses de forma permanente.

"Si la Organización Mundial de la Salud no se compromete a implementar mejoras considerables en los siguientes 30 días, haré que el congelamiento temporal de fondos de EU sea permanente" dictó Trump en la misiva, publicada en su cuenta de Twitter.

"No puedo permitir que los contribuyentes estadounidenses continúen con aportes al financiamiento de una organización que, en estos momentos, no sirve a los intereses de EU".

En el documento -cuyo destinatario principal es Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la instancia sanitaria internacional- el mandatario detalló diversos momentos en el transcurso de los últimos meses en los que la OMS ha actuado de manera "fallida".

Uno de los argumentos describe que la OMS optó por "ignorar" reportes que alertaban sobre un nuevo brote viral en la ciudad china de Wuhan desde principios de diciembre.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv