Donald Trump anuncia su aspiración presidencial para EU 2024

El expresidente Donald Trump anunció en la tarde del martes su tercera campaña por la Casa Blanca

Apenas una semana después del decepcionante resultado de los republicanos en las elecciones intermedias, lo que obliga nuevamente al partido a decidir si apoyará a un candidato cuya negativa a aceptar la derrota en 2020 provocó una insurrección y puso a la democracia estadounidense al borde del abismo.

President Trump: "In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States." pic.twitter.com/z95oHYjWwF