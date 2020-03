Donald Trump anuncia que cerrará fronteras con Canadá tras coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- El Presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos cerrará su frontera con Canadá, en medio de la pandemia por el coronavirus.

También te puede interesar: Coronavirus: OMS recomienda no usar ibuprofeno para tratar el Covid-19

El 16 de marzo, Canadá anunció el cierre de sus fronteras a todos los viajeros no ciudadanos o residentes permanentes, con la excepción de diplomáticos y miembros de equipos aéreos, como medida para combatir el Covid-19.

El presidente Donald Trump anunció el pasado martes una serie de medidas para tratar de amortiguar el impacto del coronavirus.

Trump exhortó a la población a acatar una serie de normas que modificarán radicalmente la conducta social por los próximos 15 días: por ejemplo, no ir a bares y restaurantes, que la gente de edad avanzada se quede en sus hogares y que todos eviten concentraciones de 10 personas o más.

Follow these coronavirus guidelines from the @WhiteHouse to keep our families and communities safe:

▪️ Practice Social Distancing

▪️ Listen to state and local authorities

▪️ If you feel sick, stay home

▪️ If you are in a high-risk group, stay home and away from others pic.twitter.com/0zaaSJ7fO0