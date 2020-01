Donald Trump anuncia que ya tiene autorización para construir el muro

NOTIMEX

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que el quinto circuito de la corte de apelación concedió a su gobierno el permiso de continuar empleando los recursos, bloqueados anteriormente, para la construcción del muro que divide a México con Estados Unidos.

En su cuenta de twitter el mandatario afirmó que se podrá construir una de las secciones más largas del muro que funcionó como una de las promesas más importantes de su campaña para la presidencia, en la que aseguró que los migrantes que ingresaban por la frontera sur dañaban a su país.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!