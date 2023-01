Donald Trump anuncia su regreso a Twitter y Facebook tras ser vetado

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump prepara ya su vuelta a Twitter y Facebook, dos redes sociales de las que fue apartado hace dos años a raíz del asalto lanzado por miles de sus seguidores al Capitolio y con vistas a ganar presencia de cara a su una nueva carrera hacia la Casa Blanca, con el horizonte de las elecciones de noviembre de 2024.

La llegada del magnate Elon Musk a Twitter supuso para Trump la recuperación de la cuenta. Su último mensaje fue publicado el 8 de enero de 2020, para confirmar que no asistiría a la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden, pero aún conserva 87,7 millones de seguidores.

El segundo frente, aún por resolver, es el de Meta, matriz de Facebook. La compañía fundada por Mark Zuckerberg había prometido tratar el caso las próximas semanas y la campaña de Trump ha solicitado formalmente a Meta que desbloquee la cuenta.

La campaña recuerda que el actual responsable de asuntos globales de Meta, el expolítico británico Nick Clegg, dijo en octubre que había ser "muy cuidadoso" a la hora de "silenciar voces políticas". "Estamos de acuerdo", apuntan los asesores del antiguo inquilino de la Casa Blanca.

Clegg se ha pronunciado desde Davos (Suiza), con motivo del Foro Económico Mundial, y ha insistido en que su empresa prevé decidir "rápido" el futuro de las cuentas de Trump, según la agencia DPA. El exviceprimer ministro británico ha recordado que el veto inicial tenía únicamente dos años de vigencia.

