Trump 'amenaza' a México y Canadá, ahora con la agricultura

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su embestida en contra de sus socios y ahora rivales comerciales.

Mediante su cuenta de Twitter escribió que los agricultores no han estado bien durante 15 años pues a su parecer México, Canadá, China y otros países los han tratado injustamente, informa el portal Político.mx.

Insistió que cuando termine las conversaciones comerciales, eso cambiará, además que las grandes barreras comerciales contra los agricultores estadounidenses y otros negocios, finalmente se romperán y terminó su mensaje sentenciando: "¡Déficits masivos de comercio ya no!"

Trump emprendió desde la semana pasada una guerra comercial en contra de México y Canadá al imponer aranceles a aceros y aluminios, por lo que ambos países respondieron de la misma manera gravando distintos artículos estadounidenses.

Farmers have not been doing well for 15 years. Mexico, Canada, China and others have treated them unfairly. By the time I finish trade talks, that will change. Big trade barriers against U.S. farmers, and other businesses, will finally be broken. Massive trade deficits no longer!