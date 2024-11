Donald Trump busca ganar apoyo latino en su visita a Nuevo México

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una visita a Nuevo México para fortalecer su campaña hacia 2024 y atraer el apoyo de votantes latinos en un estado con una de las concentraciones más altas de esta comunidad. “Estoy aquí por una simple razón: ustedes me caen muy bien, y es bueno para mis credenciales con la comunidad hispana o latina”, afirmó Trump en Albuquerque.

Durante su intervención, Trump improvisó una encuesta entre el público sobre la preferencia entre los términos "hispano" y "latino", reafirmando su simpatía hacia la comunidad: “Me encantan los hispanos. Me encantan. Me encantan los hispanos y son muy trabajadores. Y, vaya si son emprendedores. Y son grandes personas, y son cálidos”.

Trump went to New Mexico and said the reason he's there is it's good for "my CREDENTIALS with the Hispanic or Latino community." Worth repeating.. Good for his credentials with the Hispanic or Latino community. #VoteBlueForSoManyReasons pic.twitter.com/JBnqs8bmq0