Donald Trump confirma muerte del hijo de Osama Bin Laden

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que en una operación de alto nivel fue abatido Hamza Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, ex líder de Al Qaeda y responsable de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Es de recordar que en julio pasado tres funcionarios del gobierno estadounidense citados por la cadena NBC, dieron información que confirmaría la muerte de Hamza bin Laden.

También te puede interesar: Científica mexicana recibe premio internacional por aportación en astrofísica

Se cree que Hamza nació alrededor de 1989 en Yeda, Arabia Saudita, y estaba siendo buscado por el FBI por vínculos con grupos terroristas. En enero de 2017, Washington clasificó a Hamza como ‘terrorista global especialmente designado‘ (SDGT, por sus siglas en inglés), por participar “activamente en el terrorismo” y representar “un riesgo para la seguridad nacional”. Como resultado, todos los activos de Bin Laden en EE.UU. fueron bloqueados y confiscados.

White House makes it official, with Trump statement that Hamza bin Laden, Osama’s son, was killed in an air strike. First reported in July. pic.twitter.com/dHyHIDoG18