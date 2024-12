Donald Trump declara y designa a cárteles como organizaciones terroristas

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de designar a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que promete implementar "inmediatamente" al asumir el cargo.

Durante un evento en Phoenix, Arizona; Trump dejó claro que esta acción será parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen y reforzar la seguridad en el país. "Designaré inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras", declaró enfáticamente ante sus seguidores.

El futuro mandatario aseguró que impondrá todo el poder de las fuerzas del orden federales, incluyendo a la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), para hacer frente a las actividades delictivas relacionadas con los cárteles.

Trump también señaló que esta designación fortalecerá la capacidad de su gobierno para combatir las redes de tráfico de drogas y la violencia vinculada a estos grupos.

La medida ha generado controversia debido a las posibles implicaciones diplomáticas y legales, ya que la designación de organizaciones terroristas extranjeras implica sanciones más severas y podría permitir acciones militares directas contra los cárteles.

Este anuncio forma parte de la agenda de seguridad de Trump, que ha enfatizado su postura firme contra la inmigración ilegal y el crimen organizado. Sin embargo, críticos de la medida advierten sobre las tensiones que podría generar con México y otros países donde operan estos grupos.

El debate sobre cómo combatir a los cárteles y proteger a las comunidades afectadas por su violencia y tráfico de drogas se intensifica mientras Trump se prepara para asumir la presidencia.

AND now still waiting if Trump declare all narcos terrorista organización Will this affect the money AND Gun supply https://t.co/32wHO7lLHf