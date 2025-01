Donald Trump declarará emergencia nacional en frontera con México

Después de asumir el cargo como el 47.º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció su intención de firmar varias órdenes ejecutivas significativas, cuyas repercusiones darán mucho de qué hablar.

Entre estas, destaca una que declara la emergencia nacional en la frontera con México, así como otra que designa a ciertos cárteles como organizaciones terroristas.

Durante su discurso, Trump aseguró que Estados Unidos recuperará su respeto a nivel global y que ningún país podrá aprovecharse de él, marcando el inicio de lo que él describe como una nueva era dorada para la nación.

