Trump a los iraníes: he estado con ustedes desde el comienzo

NOTIMEX

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este sábado un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter al pueblo iraní, donde afirmó que EUA está con el “pueblo valiente y sufriente de Irán”.

En el marco de las protestas de este sábado, donde la población de Irán salió a las calles de Teherán para manifestarse en contra del régimen iraní y exigir la renuncia del ayatollah Ali Khamenei, el mandatario estadounidense lanzó un par de tuits tanto en inglés como en persa, dirigidos a la población de dicho país.

“Para el pueblo valiente y sufriente de Irán: he estado con ustedes desde el comienzo de mi presidencia, y mi administración continuará estando con ustedes. Seguimos de cerca sus protestas y nos inspira su coraje”, expresó Trump.

El pronunciamiento de Trump también añadió un mensaje dirigido al gobierno de Irán, en el cual solicitó a las autoridades permitir el ingreso de grupos defensores de derechos humanos para monitorear y reportar posibles violaciones a las garantías de la población durante las protestas.

“No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos, ni un cierre de internet. El mundo está observando”, añadió Trump como advertencia al gobierno iraní, quien ya ha restringido la conectividad en episodios previos de protesta pacífica.

El mensaje de Trump llegó a las redes sociales como consecuencia de las manifestaciones de este sábado, las cuales comenzaron después de que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán aceptara su error y responsabilidad en el derribamiento de un avión ucraniano con civiles en el interior, lo que dejó un saldo de 176 personas muertas.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.