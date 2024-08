Donald Trump gana 300 mil dólares vendiendo Biblias

El ex presidente Donald Trump ha generado 300 mil dólares en regalías por la venta de Biblias que promociona en colaboración con el cantante Lee Greenwood.Según la última declaración financiera de Trump, revisada por The New York Times, el republicano informó que recibió 300 mil dólares por la venta de "The Greenwood Bible".

Esta Biblia, que se vende en línea por 60 dólares, ha captado la atención debido al respaldo explícito de Trump.

En un video publicado en Truth Social, Trump expresó: “Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su hogar y yo tengo muchas. Es mi libro favorito”. Además, la plataforma que comercializa la Biblia resalta: "Sí, ¡esta es la única Biblia respaldada por Trump!", y ofrece también una versión firmada por mil dólares.

El apoyo de Trump a este producto no es casual. La Biblia está inspirada en la balada patriótica del cantante country Lee Greenwood, cuya canción se ha convertido en un himno en los eventos de Trump.

De hecho, Trump ha aparecido junto a Greenwood en varias ceremonias, reforzando su vínculo con esta figura de la música country.

La declaración financiera de Trump también revela otros ingresos significativos. Un libro titulado "Cartas a Trump", que recopila notas personales enviadas por celebridades a lo largo de los años, ha recaudado 4.5 millones de dólares.

Este éxito editorial se suma a la diversificación de los ingresos de Trump, quien también posee más de un millón de dólares en criptomonedas, según el expediente revisado.