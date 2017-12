La NASA debe volver a la superficie de la Luna y a Marte: Trump

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado la Directiva de Política Espacial 1, según la cual la NASA debe volver a enviar una misión tripulada a la superficie de la Luna y luego a Marte.

La firma de la nueva orden coincide con el 45 aniversario del aterrizaje del Apolo 17, la última vez que los humanos aterrizaron en la Luna. Durante el evento, Trump ha declarado que la directiva restablecerá el liderazgo estadounidense en el espacio, creará empleos y mejorará la seguridad nacional de EE.UU.

También te puede interesar: Fuertes nevadas afectan a varios países de Europa

La nueva directiva de política espacial ordena a la NASA "liderar un innovador programa de exploración espacial para enviar nuevamente astronautas estadounidenses a la Luna, y eventualmente a Marte".

De acuerdo con Trump, la directiva marca un paso importante "para la exploración y el uso a largo plazo" del satélite de la Tierra. "Esta vez no solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella. Estableceremos una base para una eventual misión a Marte y, tal vez, algún día a muchos mundos más allá".

“The directive I am signing today will refocus America’s space program on human exploration and discovery, It marks a first step in returning American astronauts to the Moon for the first time since 1972, for long-term exploration and use." - @POTUS Trump pic.twitter.com/tNNUz06vEb