Donald Trump no está en contra de los migrantes, busca reforma migratoria: Rubin

Alejandro Gael Montiel Hernandez

ESTADOS UNIDOS.- El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, defendió que el presidente Donald Trump no está en contra de los migrantes, sino de los cruces ilegales.

"Los demócratas han tratado de pintar una fotografía que es totalmente incierta e irreal, que el presidente Trump está en contra de los migrantes y no es cierto, está a favor de la legalidad, está a favor de que los que quieran llegar a Estados Unidos lo hagan de una forma legal, que no haya los cruces ilegales como ha habido en grandes cifras, porque eso provoca no solo un problema logístico en Estados Unidos sino un gran problema de derechos humanos", manifestó.

Esto, pese a que la Administración de Trump también ha impulsado leyes para reducir la migración legal, como restringir el acceso a solicitantes de refugio, visas de trabajo y permisos de residencia conocidos como "green cards".

Jaulas de migrantes surgen en tiempos de Obama

En entrevista con Grupo Reforma, Rubin reconoció que es un tema grave, pero aseveró que se acentuó con las políticas migratorias que llevaron a cabo Barack Obama como presidente de Estados Unidos, y Joe Biden, como su vicepresidente.

"Las jaulas famosas que le han tratado de echar en cara al presidente Trump se hicieron en los tiempos de Barack Obama y Joe Biden, nada más que los demócratas lo han sabido maquillar para que pareciera que fue el presidente Trump, pero la verdad fueron Barack Obama y Joe Biden", expuso.

"Barack Obama y Joe Biden fueron los que más deportaron en la historia de los presidentes de Estados Unidos, y en el primer término, no estamos hablando del segundo porque también logró hacer historia en deportar el mayor número de migrantes", añadió.

Indicó que quien está más cerca de llevar a cabo una reforma migratoria es Trump.

"Le urge a Estados Unidos una reforma migratoria, pero ¿quién se va a acercar más para lograr una reforma migratoria adecuada, justa, respetando derechos humanos? Sin duda va a ser el presidente Donald Trump", expresó.