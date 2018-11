Soldados de EU responderán pedradas con balazos

Agencia

WASHINGTON, EU.- El presidente Donald Trump afirmó que dijo a los soldados que se dirigen a la frontera suroeste del país que, si los migrantes tratan de lanzarles piedras, las tropas deberían actuar como si se tratara de “rifles”.

Trump hizo las declaraciones el jueves en un discurso sobre inmigración. El mandatario prometió emitir una orden ejecutiva en algún momento de la próxima semana a fin de impedir que los migrantes soliciten asilo si cruzan la frontera de manera ilegal, y establecería una vasta cantidad de campamentos en donde permanecerían detenidos todos aquellos que crucen la frontera.

Las leyes migratorias estadounidenses señalan que los migrantes que piden asilo pueden hacerlo sin importar la manera en que ingresaron a Estados Unidos.

Varias caravanas de migrantes de Centroamérica avanzan lentamente hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Un grupo sostuvo una violenta confrontación con la policía mexicana en la frontera con Guatemala, arrojando piedras.

En el video un hombre latino sonríe en forma amenazante en un tribunal y dice con claridad: “Maté (palabrota) policías” y “voy a matar más policías pronto”.

Luis Bracamontes es un inmigrante sin permiso al que declararon culpable este año del homicidio de dos agentes. Su imagen _con la cabeza rasurada, barba crecida en el mentón y en la que habla inglés acentuado_ es la pieza central de un video que el mandatario Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter como uno de sus últimos intentos para realzar sus posturas sobre la inmigración cuando falta menos de una semana para las elecciones de medio periodo que podrían alterar el rumbo de su presidencia.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G